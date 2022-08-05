Каролина Севастьянова в красном платье с оригинальным декольте покрасовалась перед публикой

27-летняя гимнастка Каролина Севастьянова, давно закончившая карьеру, теперь живет для себя. Красавица оставила в прошлом изнурительные тренировки и обосновалась в Монако, куда перебралась вместе с бойфрендом.

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Ежедневно Севастьянова демонстрирует свою роскошную жизнь, в которой много моря, солнца, дорогих украшений и нарядов. На этот раз вместе с подругой красавица отправилась в ресторан. Ка прошел ее вечер, она показала подписчикам в микроблоге.

Для выхода в свет Севастьянова облачилась в красное платье. Декольте наряда представляло собой асимметричный вырез на одно, подчеркнувший красоту фигуры гимнастки.