Каролина Севастьянова в джинсовом лифе показала, какое место на ее теле осталось без загара

Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова уехала в Италию, чтобы провести осенний отпуск в фешенебельном курорте Форте-деи-Марми. Туда красавица-гимнастка отправилась с бойфрендом и питомцем-лабрадором.

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По дороге Севастьянова баловалась со смартфоном и фотографировала себя и собаку. Одно из селфи спортсменка запостила в микроблоге. Все увидели, что еще остались на ее теле места, которые загореть не успели – все лето красавица только и делала, что проводила на пляже Монако. Каролина блеснула откровенным декольте в джинсовом лифе, демонстрируя красивый бюст.