Каролина Севастьянова показала всю естественность своего декольте, отказавшись от поддерживающего белья

Каролина Севастьянова любит быть в центре внимания. Олимпийская чемпионка сейчас отдыхает в Монако с возлюбленным и ежедневно публикует в Сети самые разные кадры из своей жизни.

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На этот раз красавица запостила селфи из ресторана. Для вечернего выхода в свет Севастьянова выбрала откровенное платье белого цвета фасона бюстье. Но от поддерживающего белья отказалась, явив публике всю естественность своих пышных форм.

Кстати, такая честность в этом сезоне в моде. И светские львицы всех возрастов выходят в люди без белья.