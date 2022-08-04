Каролина Севастьянова показала эталонные формы, нарядившись в красное платье из кружева

Гимнастка Каролина Севастьянова давно считает Лазурный берег своим вторым домом, вот и сейчас поселилась в Монако на долгое время. Несмотря на то, что будни красотки все похожи как один – пляж и море днем, выход в свет на ужин или вечеринку в ресторан вечером, - она уверяет, что не заскучала.

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Накануне красотка снова показала, в чем вышла в свет после заката. Чемпионка нарядилась в красное платье-корсет из кружева, которое безупречно село по фигуре, и сделала селфи. Наряд оказался больше похож на нижнее белье, но красавицу это не смутило. А поклонники пришли в восторг от увиденного, засыпав ее комплиментами.