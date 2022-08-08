Каролина Севастьянова подчеркнула фигуру платьем с «ошейником» и драпировкой на талии

27-летняя гимнастка Каролина Севастьянова накануне повеселилась на дне рождения у подруги, который виновница торжества отмечала в одном из фешенебельных ресторанов Монако. Гимнастка показала, как выглядела в тот праздничный вечер.

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Для выхода в свет Севастьянова выбрала белое платье с асимметричным декольте с «ошейником», или, правильнее сказать, воротником-чокером. Наряд выполнен так, чтобы подчеркивать эталонную фигуру красавицы, а драпировка выделила точеную талию гимнастки. Подписчики в комментариях соревновались мастерстве красноречия, подбирая комплименты своей любимице.