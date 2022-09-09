«Карлам доставались непростые времена. Один лишился головы»: Кормухина - об участи Чарльза на престоле

Певица Ольга Кормухина в «Телеграм» прокомментировала смерть королевы Елизаветы II.
«Видимо, столетние юбилеи королев Англии остались в прошлом. Елизавета II ушла на 97-ом году жизни».
При этом она добавила: «И вот ведь еще одна не вдохновляющая статистика. По странному стечению обстоятельств двум английским королям по имени Карл доставались непростые времена. А один так и вовсе лишился головы».
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Напомним, что принц Чарльз официально стал королем. Ему присвоено имя Карл. Британия погрузилась в траур после смерти королевы Елизаветы II. Она правила страной 70 лет.