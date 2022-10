Карл III придумал Меган Маркл «химическое» прозвище из-за ее дрянного характера

Принц Гарри и Меган Маркл, похоже, окончательно разругались с новоявленным королем Карлом III. Супруги готовят к выходу скандальную книгу. Эксперты уверены, что это событие может «отравить» королевскую семью.

Карл III же понизил статус Гарри и Меган почти ниже всех. Теперь они в предпоследние в рейтинге значимых. Им уступает только угодивший в педофильский скандал принц Эндрю.

Кроме того, британский монарх даже придумал необычное «химическое» прозвище невестке.

«Чарльз прозвал Меган Маркл Tungsten (перевод — «Вольфрам») из-за ее жесткости и стойкости, — пишет писательница Кэти Николл в своей книге The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown.