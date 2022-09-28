Карл III понизил статусы принца Гарри и Меган Маркл

Смерть королевы Елизаветы II, увы, не помирила принца Гарри с отцом. В среду стало известно, что король Карл III понизил в ранге своего сына и его жену Меган Маркл.

На официальном сайте королевского семейства есть раздел «Член королевской семьи». Именно там родственники короля перечислены в порядке их значимости. И Меган с Гарри теперь на предпоследнем месте.

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Ниже — только принц Эндрю, который опозорился в педофильском скандале.