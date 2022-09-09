Карл III передал Уильяму титул принца Уэльского

Новоиспеченный британский король Карл III 9 сентября выступил с первым телеобращением к нации. В ходе этой речи он объявил своего старшего сына Уильяма принцем Уэльским.

«Как мой наследник Уильям... становится герцогом Корнуолльским... Сегодня я с гордостью объявляю его принцем Уэльским», — сказал король.

Уильям поднялся еще на одну ступеньку выше по лестнице престолонаследования и является первым в очереди. Но титул принца Уэльского, ранее принадлежавший отцу, не перешел к нему автоматически — монархи сами дарят его наследникам.

Карл также выразил любовь своему младшему сыну, принцу Гарри, и его супруге, которые «продолжают устраивать свои жизни за рубежом».

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