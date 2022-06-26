Кареты скорой помощи и давка: россияне пришли на прощание с Шатуновым в майках и трусах

В Москве прощаются с популярным артистом современности - Юрием Шатуновым. Толпы людей нескончаемо идут в траурный зал Троекуровского кладбища, все несут белые розы - ведь именно эти цветы музыкант воспевал в своем легендарном хите.
Ситуацию осложняет экстремальная жара, которая установилась в московском регионе - градусы достигают +31 градус в тени.
На Троекуровском кладбище дежурят полиция и кареты скорой помощи. Охранники раздают всем воду. Очень, очень жарко.
Люди спасаются панамами из газет. Некоторые пришли на прощание в майках и трусах.
На месте событий работает корреспондент Teleprogramma.pro. Следите за нашими обновлениями.
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