Карьера пойдет крахом: продюсер предрек музыкальное будущее Лорак

Накануне стало известно о планах Ани Лорак выступать в Европе. Причем, никаких заявлений звезда до сих пор не сделала. Тем временем, ее концерты в России отменены, поклонники возвращают деньги за билеты. Если молчание певицы продолжится, ее карьера может пойти крахом, убежден продюсер Владимир Гинсбург.

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Положение у Лорак, тем временем, незавидное: на родине ее считают предательницей, в России – лицемеркой, которая втайне против происходящего. И чем дольше молчит Каролина Куек (настоящее имя певицы – прим.ред), тем быстрее начнется бойкотирование артистки в нашей стране, объяснил Гинсбург сайту SOLENKA.INFO.