«Карать по всей строгости!»: проверить Сабурова в Следкоме призвал Миронов из-за его матов в сторону Собчак

Комик Нурлан Сабуров все ближе и ближе подходит к пропасти. Его выступление, где он срывается матом на Ксению Собчак, заинтересовало политика Сергея Миронова. Он же, в свою очередь, рекомендовал Следственному комитету проверить его слова.

Больше интересных новостей о знаменитостях — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Мужчина не должен оскорблять и унижать женщину ни при каких обстоятельствах. Так меня воспитали! Но кого воспитывают сейчас?» — возмутился Миронов в своем телеграме.

Политик заметил, что к Ксении Собчак можно относиться по-разному, можно даже не любить, но оскорблять прилюдно — не позволительно никому. Да к тому же с использованием ненормативной лексики.

«Следственный комитет должен тщательно понаблюдать и проверить выступления комика Сабурова. Если есть нарушения закона — карать по всей строгости. Хватит уже этих вольностей!» — призвал Миронов.

Смотрите также