Капуста, лучок, помидоры для плова, тыква! Гузеева на чужом огороде залюбовалась грядками, приехав на Урал

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале навестила родственников.

Лариса Гузеева. Фото: кадр из программы "Давай поженимся!"

Лариса Гузеева приехала на Урал, навестить родственников. При этом ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале залюбовалась местными садами-огородами с клумбами осенних цветов и остатками урожая. Гузеева побродила меж аккуратных грядок, пообещав приготовить плов со свежими помидорами.

Любуясь чужими огородами, Лариса показала в «сторис» микроблога чуть заросший в сорняках лучок, «упитанные» тыквы, помидоры, капусту и плодовые деревья.

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«Буду делать плов... Смотрите, какие помидорки! Ой, Боже мой, ну какая же красота! Господи!

Ну что за счастье в личной жизни! Вечером придут гости... Лучок зарос весь! А тыквы превратятся в карету. Зашла к подружке детства на огород!» - добавила Гузеева.

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