Капуста, лучок, помидоры для плова, тыква! Гузеева на чужом огороде залюбовалась грядками, приехав на Урал

Лариса Гузеева приехала на Урал, навестить родственников. При этом ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале залюбовалась местными садами-огородами с клумбами осенних цветов и остатками урожая. Гузеева побродила меж аккуратных грядок, пообещав приготовить плов со свежими помидорами.

Любуясь чужими огородами, Лариса показала в «сторис» микроблога чуть заросший в сорняках лучок, «упитанные» тыквы, помидоры, капусту и плодовые деревья.

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