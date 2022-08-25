Каникулы в Кахетии: Кети Топурия в платье бэби-долл молочного цвета предстала с мужем на родине в Грузии

Кети Топурия уже много лет выступает на публике. Она не скрывает, что часто благодаря группе «А’Студио» стала знаменитой. Теперь у нее есть миллионы поклонников, которые следят за ее творчеством. Артистка славится не только вокалом, но и своим чувством стиля. Не только для сцены, но и для повседневных выходов в свет она выбирает броские образы.
Недавно Топурия отдыхала на Капри. Она каждый день облачалась в новые наряды, выбирая платья-рубашки и костюмы с юбками. А вот последний месяц лета певица предпочла провести в родной Грузии. Недавно она засняла детей, которые играли на вилле. Кети растит дочку Оливию от первого брака и сына Адама, которого подарила нынешнему мужу Льву Деньгову.
А вот 25 августа артистка сообщила, что находится в Кахетии. Она поделилась редким семейным кадром. Кети позировала в платье бэби-долл на пуговицах молочного цвета с длинными рукавами. Наряд подчеркнул ее загар и длинные ноги. Деньгов обнимал возлюбленную. Он был в шортах и льняной рубахе с вышивкой.
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Кети Топурия и Лев Деньгов. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились романтичным образом артистки. Многие осыпали Топурию комплиментами. «Ох, как я люблю эту семейку», «Как я люблю ваши совместные фотографии», «Куколка», «Невероятно красивая пара! До безумия», «Такая классная», «Очень нежный наряд», «Какой крутой лучок! Выглядите», — прокомментировали пост подписчики.