Каникулы в Кахетии: Кети Топурия в платье бэби-долл молочного цвета предстала с мужем на родине в Грузии

А вот 25 августа артистка сообщила, что находится в Кахетии. Она поделилась редким семейным кадром. Кети позировала в платье бэби-долл на пуговицах молочного цвета с длинными рукавами. Наряд подчеркнул ее загар и длинные ноги. Деньгов обнимал возлюбленную. Он был в шортах и льняной рубахе с вышивкой.

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