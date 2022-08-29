Каникулы в Германии: Нетребко в костюме в цветочек с шортами-бермудами отметилась в Кельне

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц. Ей довелось выступать в Америке, Европе. Обычно она также часто приезжает в Россию.

Артистка в прошлом году отметила 50-летие в Кремле. А вот теперь она признается, что не все театры с ней работают, поэтому звезда уже дважды устраивала себе отпуск.