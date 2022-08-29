Каникулы в Германии: Нетребко в костюме в цветочек с шортами-бермудами отметилась в Кельне

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц. Ей довелось выступать в Америке, Европе. Обычно она также часто приезжает в Россию.
Артистка в прошлом году отметила 50-летие в Кремле. А вот теперь она признается, что не все театры с ней работают, поэтому звезда уже дважды устраивала себе отпуск.
В конце лета Анна провела время в Турции с семьей. Она посещала светские ужины, гуляла в ярких нарядах, а также купалась и загорала. С ней был муж Юсиф Эйвазов, а также сын Тьяго, который заметно подрос. Оперная дива восхищала поклонников струящимися нарядами, которые скрывали ее фигуру.
А вот 29 августа Анна оказалась в Германии. Она поделилась кадрами с прогулки по Кельну. На улицах города артистка отметилась в костюме цвета мокрой травы с цветочным принтом. Она щегольнула в шортах-бермудах, которые визуально сделали ноги стройнее. Образ дополнила сумка цвета фуксии. Нетребко посетила знаменитый мост и другие достопримечательности города.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Многие осыпали ее комплиментами. Другие признались, что ждут ее новых концертов. «Какая вы яркая», «Образ такой летний! Как вам все идет», «Это очень красиво», «Шикарный костюм», «Просто красотка, подаете себя всегда идеально», — стали писать подписчики.