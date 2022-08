Канье Уэст во второй раз «похоронил» нового бойфренда Ким Кардашьян

Скандальный американский рэпер Канье Уэст отреагировал на расставание своей бывшей жены Ким Кардашьян с молодым комиком Питом Дэвидсоном.

Напомним, в период развода с рэп-артистом светская львица начала встречаться с бойфрендом на 13 лет младше нее. Канье очень тяжело переживал этот роман, хотя и сам начал менять одну девушку за другой. Ким и Пит строили отношения девять месяцев, но в итоге расстались из-за нестыкующихся рабочих графиков.

После того, как инсайдеры сообщили о прекращении романа звездной пары, Уэст опубликовал в социальной сети коллаж с обложкой газеты The New York Times с выдуманным заголовком Skete Davidson dead at age 28 («Скит Дэвидсон умер в возрасте 28 лет»). Канье заменил имя «Пит» на «Скит», создав каламбур о разгульной половой жизни комика, ведь тот в свои годы успел отметиться многими знаменитыми подружками и ни с кем не построил долгих отношений.