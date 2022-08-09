Канье Уэст во второй раз «похоронил» нового бойфренда Ким Кардашьян

Скандальный американский рэпер Канье Уэст отреагировал на расставание своей бывшей жены Ким Кардашьян с молодым комиком Питом Дэвидсоном.
Напомним, в период развода с рэп-артистом светская львица начала встречаться с бойфрендом на 13 лет младше нее. Канье очень тяжело переживал этот роман, хотя и сам начал менять одну девушку за другой. Ким и Пит строили отношения девять месяцев, но в итоге расстались из-за нестыкующихся рабочих графиков.
После того, как инсайдеры сообщили о прекращении романа звездной пары, Уэст опубликовал в социальной сети коллаж с обложкой газеты The New York Times с выдуманным заголовком Skete Davidson dead at age 28 («Скит Дэвидсон умер в возрасте 28 лет»). Канье заменил имя «Пит» на «Скит», создав каламбур о разгульной половой жизни комика, ведь тот в свои годы успел отметиться многими знаменитыми подружками и ни с кем не построил долгих отношений.
Канье Уэст снова «похоронил» Пита Дэвидсона. Фото: соцсети
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Это далеко не первый раз, когда Уэст «наезжает» на Дэвидсона. Ранее в своей песне он спел, что изобьет молодого кавалера бывшей жены, затем снял клип, в котором якобы хоронит соперника.
Пит тоже активно подначивал рэпера. Особенно на теме того, что теперь он будет заботиться о четверых детях Канье и Ким. Как любящего отца, Уэста это сильно обижало. Надеемся, что ребяческое перекидывание оскорблениями в Сети между звездами наконец закончилось. Покойся с миром, Скит.