Канье Уэст признался, что в своей жизни не прочитал ни одной книжки

Знаменитый американский рэпер и музыкальный продюсер Канье Уэст в одном из последних интервью подтвердил то, о чем многие говорили в шутку, но и подумать не могли, что это правда: Канье никогда не читал книг.

«Вы сказали, что я не читал эту книгу. На самом деле я в жизни не прочитал ни одной книги. Чтение для меня – это как есть брюссельскую капусту. А вот языком трепать – все равно, что есть кукурузные равиоли Джорджо Бальди», - сказал Уэст в интервью подкасту Alo Mind Full.

Примечательно, что на днях рэпер открыл в Калифорнии собственную христианскую школу под названием Donda Academy. Школа названа так в честь его матери Донды Уэст, в ней рэпер собирается растить «новое поколение лидеров».

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