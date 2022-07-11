Канделаки попросила не считать красно-белый шарф причиной свиста в сторону «Би-2»

Телеведущая Тина Канделаки в «Телеграм» заявила, что группу «Би-2» освистали в Санкт-Петербурге на футбольном матче вовсе не потому, что один из музыкантов вышел на сцену со спартаковским шарфом.
«На самом деле сколько угодно можно говорить о том, что реакция на группу произошла из-за спартаковского шарфа. И сколько угодно можно говорить, что дело совсем не в нем».
По словам Канделаки, глупо считать, что страну поддерживают недальновидные люди. При этом очевидно, что стадион свистел. Но дело не в красно-белом шарфе, а в единении россиян.
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Напомним, что группа «Би-2» была освистана фанатами «Зенита» в Санкт-Петербурге. Позже музыканты коллектива заявили, что не обращали внимания на негатив болельщиков в свой адрес.