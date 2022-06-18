«Камуфлирует подавленность и ярость иронией»: Кушанашвили оценил смелые высказывания Эмина

Ранее музыкант заявил, что россияне будут в глухих коробках кинотеатров играть в теннис.
Отар Кушанашвили

Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press

Телеведущий Отар Кушанашвили в «Телеграм» снова высказался о музыканте Эмине Агаларове.

«Парень изо всех сил камуфлирует подавленность и ярость иронией: «Будем в бетонных коробках в теннис играть».

Как отметил Кушанашвили, он хорошо знает Эмина. «Он благодарение родителям, отменно воспитан», - заметил телеведущий.

Ранее Эмин Агаларов заявил, что для продолжения работы кинозалов и кинотеатров Россия должна обогнать за несколько месяцев Голливуд, который существует уже сто лет. Агаларов думает, что с этой задачей справиться не удастся и вместо кинозалов в России будут глухие коробки, на которых можно будет играть в теннис.

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