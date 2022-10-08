Камилла пожаловалась, что принц Уильям не признал ее «своей»

Королева-консорт Камилла выпустила книгу, в которой откровенно рассказала об отношениях с принцем Уильямом. Как оказалось, женщине было непросто настроить взаимопонимание с детьми своего мужа Чарльза.
Некоторые моменты они не перебороли до сих пор. Например, Камилла так и не стала «своей» в королевской семье.
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«Уильям ясно дал понять, что Камилла является женой его отца, но не приемной бабушкой его детям, и что у принца Джорджа, его сестры принцессы Шарлотты и принца Луи есть два дедушки, но только одна бабушка», - говорится в книге.