Камилла пожаловалась, что принц Уильям не признал ее «своей»

Королева-консорт Камилла выпустила книгу, в которой откровенно рассказала об отношениях с принцем Уильямом. Как оказалось, женщине было непросто настроить взаимопонимание с детьми своего мужа Чарльза.

Некоторые моменты они не перебороли до сих пор. Например, Камилла так и не стала «своей» в королевской семье.

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