Камилла пожаловалась, что принц Уильям не признал ее «своей»

Королевич запретил детям называть ее бабушкой.
Королева-консорт Камилла и король Карл III. Фото: Global Look Press

Королева-консорт Камилла и король Карл III. Фото: Global Look Press

Королева-консорт Камилла выпустила книгу, в которой откровенно рассказала об отношениях с принцем Уильямом. Как оказалось, женщине было непросто настроить взаимопонимание с детьми своего мужа Чарльза.

Некоторые моменты они не перебороли до сих пор. Например, Камилла так и не стала «своей» в королевской семье.

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«Уильям ясно дал понять, что Камилла является женой его отца, но не приемной бабушкой его детям, и что у принца Джорджа, его сестры принцессы Шарлотты и принца Луи есть два дедушки, но только одна бабушка», - говорится в книге.

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