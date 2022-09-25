Камила Валиева посвятила новую произвольную программу событиям Олимпиады в Пекине

Два выходных дня - 24 и 25 сентября российские фигуристы открывали спортивный сезон в столичном дворце «Мегаспорт».
Известные спортсмены представляли свои новые программы на льду. В это воскресенье Первый канал в прямом эфире показывал прокаты женщин.
Конечно же, все с особым трепетом ждали выхода на лед олимпийской чемпионки Камилы Валиевой.
Свою произвольную программу юная спортсменка посвятила событиям Олимпиады в Пекине.
«Главное было пронести свою историю через программу. Мне кажется, это удалось. Над постановкой работали с Даниилом Марковичем и Этери Георгиевной, как обычно. Они спросили заранее — хочу ли я трогать эту тему. Ее можно и нужно проживать. Я согласилась», - поделилась Камила Валиева после проката.
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Напомним, речь идет о жутком допинг-скандале, разгоревшемся во время пекинской Олимпиады зимой 2022 года. В пробах, на тот момент 15-летней фигуристки, обнаружили запрещенный триметазидин и отстранили от соревнований. Камиле Валиевой и ее наставникам удалось оспорить решение.