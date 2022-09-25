Камила Валиева посвятила новую произвольную программу событиям Олимпиады в Пекине

Два выходных дня - 24 и 25 сентября российские фигуристы открывали спортивный сезон в столичном дворце «Мегаспорт».

Известные спортсмены представляли свои новые программы на льду. В это воскресенье Первый канал в прямом эфире показывал прокаты женщин.

Конечно же, все с особым трепетом ждали выхода на лед олимпийской чемпионки Камилы Валиевой.

Свою произвольную программу юная спортсменка посвятила событиям Олимпиады в Пекине.