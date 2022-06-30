Камерунская родня Пьера Нарцисса тайно подменила его гроб

В четверг, 30 июня, в больнице Управления делами Президента России должна состояться гражданская панихида с Пьером Нарциссом.

Певец скончался еще 10 дней назад. Изначально прощание должно было пройти еще 25 июля.

Однако церемония сорвалась: мать покойного не смогла договориться с бывшей женой артиста, что делать с телом. Родственники Пьера Нарцисса хотят похоронить его в Камеруне.

«У нас снова возникли скандалы из-за его сестры и мамы. Мы готовы были профинансировать все перелеты, выбрали самый лучший зал для прощания. Но первый раз близкие Пьера заблокировали мероприятие какими-то официальными бумагами. Вчера в 12 ночи они опять устроили сюрприз. Поменяли наш белый гроб, который мы готовили, на свой, в котором его отправят в Камерун», — приводит MK.ru слова Валерии Качалевой.

Как передает с места корреспондент сайта Teleprogramma.pro, семья Пьера Нарцисса уже потеряла значительную сумму из-за переноса панихиды.

«Я третий раз арендую зал — каждый раз по 150 тысяч», — добавила бывшая жена певца.

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