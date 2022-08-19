«Камень с глазами»: Машков припечатал Шварценеггера за неспособность сыграть русского в кино

Народный артист России Владимир Машков на фестивале «Таврида» поразмышлял о русской культуре. Он убежден, что никто сегодня из всемирно известных кинозвезд не смог бы сыграть хорошо русского человека. Во время общения с публикой из зала прилетело имя Арнольда Шварценеггера, и Машков припечатал голливудского кумира.

«Да никогда! Никогда! Этот камень с глазами, не имеющий никакого отношения к актеру, не сможет ни воспроизвести, ни понять значение русских слов!» - убежденно заявил Машков.

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Среди величайших артистов мира, коими Машков считает Роберта Де Ниро, Аль Пачино, Дастина Хоффмана, тоже едва ли найдется кто-то, кому по плечу такая задача, передает «Комсомольская правда».