«Камень с глазами»: Машков припечатал Шварценеггера за неспособность сыграть русского в кино

Народный артист России Владимир Машков на фестивале «Таврида» поразмышлял о русской культуре. Он убежден, что никто сегодня из всемирно известных кинозвезд не смог бы сыграть хорошо русского человека. Во время общения с публикой из зала прилетело имя Арнольда Шварценеггера, и Машков припечатал голливудского кумира.
«Да никогда! Никогда! Этот камень с глазами, не имеющий никакого отношения к актеру, не сможет ни воспроизвести, ни понять значение русских слов!» - убежденно заявил Машков.
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Среди величайших артистов мира, коими Машков считает Роберта Де Ниро, Аль Пачино, Дастина Хоффмана, тоже едва ли найдется кто-то, кому по плечу такая задача, передает «Комсомольская правда».
«Потому что вторая сигнальная система, отвечающая за речь, не даст этого сделать. Мы разные и ведем себя по-разному. Мы двигаемся по-другому, у нас другой напор!» - раскрыл причину Машков.