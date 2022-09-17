Камень из «Кавказской пленницы», на котором танцевала Варлей, «засветился» в еще одной киноленте

Поклонники творчества Леонида Гайдая наверняка помнят фрагмент из «Кавказской пленницы», где героиня Натальи Варлей зажигательно танцует под студенческую песенку про медведей. Как оказалось, фильм далеко не единственный, где можно увидеть тот самый валун.

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«Комсомольская правда» обратила внимание на еще одну комедию Леониду Гайдая «Спортлото-82». Кинолента про авантюрный поиск выигрышного билета вышла на экраны через 15 лет после «Кавказской пленницы» и сразу же завоевала любовь зрителей. В ней-то и нашлось сходство.