Кальян и черные презервативы: назван райдер Егора Крида

Организаторам концертов приходится непросто, ведь список требований звезд часто поражает. Ксения Собчак, например, требует еду исключительно из самых дорогих ресторанов Москвы, Дима Билан - отдельные места в самолете для перевозки гитар.

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Но всех переплюнул, наверное, Егор Крид. Певец просит обеспечить его лаком для волос самой сильной фиксации, кальяном и… черными презервативами!