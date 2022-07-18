Какую сумму в 2008 году Разин отдал Шатунову как заработок за все годы существования «Ласкового мая»

Музыкант Юрий Шатунов в интервью «Комсомольской правде» в 2009 году перед фестивалем «Легенды ретро ФМ» признавался, что получил от продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина огромную сумму.

«Правда ли, что Андрей Разин отдал вам десять миллионов долларов в прошлом году как заработок за все годы существования «Ласкового мая». Или это его обычное хвастовство для одного из телеканалов?», - спросила ведущая.

«По поводу денег. Правда. Сколько еще осталось у Разина? Чужих денег я никогда не считал», - говорил Юрий Шатунов.

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Напомним, что музыкант Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет от острой сердечной недостаточности. Он похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.