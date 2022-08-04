Какую сумму в 1984 году получил Кузнецов на создание группы из мальчиков-сирот

Как говорил Кузнецов, в 1986 году он вернулся домой.

«Пошел работать киномехаником в дом отдыха «Оренбургский». Потом дом отдыха был закрыт. Пошел в кинотеатр «Космос» также киномехаником.

Ну и параллельно сунулся снова в интернат. Интерес к созданию группы был тот же. Меня сделали руководителем вокально-инструментального ансамбля. Я посмотрел оборудование, которое покупал. Оно было в плачевном состоянии. Стал его восстанавливать.

И тут же директора меняют. Ну а в детском доме был пацан. Слух отличный. Мы приехали в интернат и забрали Юру Шатунова», — говорил Кузнецов.