Какую сумму в 1984 году получил Кузнецов на создание группы из мальчиков-сирот

Композитор Сергей Кузнецов на Ютуб-канале Андрея Кудрявцева рассказывал, как создавал группу из мальчиков-сирот.
«В 1984 году я пришел в Школу-интернат номер два. Предложил тогдашнему директору создать музыкальный коллектив. Он мне по тем временам выделил астрономическую сумму — 20 тысяч рублей. Я закупил оборудование и колонки, клавишные инструменты, гитары, барабаны. А потом я ушел в армию. Призвали. Только кому я отдавал долг два года — так и не понял».
Как говорил Кузнецов, в 1986 году он вернулся домой.
«Пошел работать киномехаником в дом отдыха «Оренбургский». Потом дом отдыха был закрыт. Пошел в кинотеатр «Космос» также киномехаником.
Ну и параллельно сунулся снова в интернат. Интерес к созданию группы был тот же. Меня сделали руководителем вокально-инструментального ансамбля. Я посмотрел оборудование, которое покупал. Оно было в плачевном состоянии. Стал его восстанавливать.
И тут же директора меняют. Ну а в детском доме был пацан. Слух отличный. Мы приехали в интернат и забрали Юру Шатунова», — говорил Кузнецов.
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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.