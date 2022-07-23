«Кактус» за 600 евро: стала известна цена билетов на спектакль Литвиновой в Эстонии

Весной этого года Рената Литвинова перебралась в Париж. Там у нее есть собственная квартира, купленная еще в 2015 году.
Европейская жизнь так вдохновила актрису, что она отказалась возвращаться в МХТ им. Чехова, который в конце марта собирался с гастролями в Санкт-Петербург. Актрису пришлось срочно заменить в двух постановках, в том числе в «Северном ветре».
Накануне стало известно, что Литвинова собирается с гастролями в Эстонию. В рамках театрального фестиваля Cured Lendavad в Таллине артистка представит свой новый моноспектакль «Кактус».
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Чтобы воочию увидеть Ренату на сцене, придется раскошелиться. Самые дешевые билеты стоят 251 евро (порядка 14 тысяч рублей), а самые дорогие – 601 евро (более 34 тысяч рублей). Об этом пишет «Комсомольская правда».