«Кактус» за 600 евро: стала известна цена билетов на спектакль Литвиновой в Эстонии

Весной этого года Рената Литвинова перебралась в Париж. Там у нее есть собственная квартира, купленная еще в 2015 году.

Европейская жизнь так вдохновила актрису, что она отказалась возвращаться в МХТ им. Чехова, который в конце марта собирался с гастролями в Санкт-Петербург. Актрису пришлось срочно заменить в двух постановках, в том числе в «Северном ветре».

Накануне стало известно, что Литвинова собирается с гастролями в Эстонию. В рамках театрального фестиваля Cured Lendavad в Таллине артистка представит свой новый моноспектакль «Кактус».