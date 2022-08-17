«Какой-то злой рок»: уже второй бывший владелец клуба Soho Rooms свел счеты с жизнью

16 августа в Вашингтоне покончил с собой бизнесмен и инвестор Дэн Рапопорт. Мужчине было 52 года.

Печальную новость рассказала в социальных сетях журналист Юния Пугачева, напомнив, что покойный был совладельцем культового московского клуба Soho Rooms и одним из первых предпринимателей, приехавших в Россию во время бума приватизации и заработавших состояние на фондовом рынке.

«Я видела Дэна в мае этого года в лондонском баре Connaught. Он был как всегда — в пиджаке и в компании молодых девушек, — пишет Пугачева в Telegram. — Из Москвы Дэн уехал в 2012 году. Он поселился в Вашингтоне с женой-моделью Ириной и двумя детьми. После развода его дом купила Иванка Трамп. Позже Дэн попытался повторить свой успех на инвестиционном поле на Украине. За последние годы он успел еще раз жениться на докторе-вирусологе из Киева, родить девочку, эвакуировать семью и собаку-дворняжку из Украины. Говорят, что жена от него ушла. Ужасно жаль. Нет слов».

Она добавила, что перед тем, как свести счеты с жизнью, Рапопорт выпустил свою собаку в парк с прикрепленными к ошейнику деньгами и предсмертной запиской.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Соболезнования в связи с кончиной бизнесмена выразил и шоумен Сергей Минаев.

«Какой-то злой рок. Пять лет назад покончил жизнь самоубийством еще один из основателей «Сохо-Румз» Сергей Ткаченко», — напомнил он в Telegram.

Напомним, что Soho Rooms когда-то считался самым модным клубом российской столицы, в котором отдыхали многие звезды шоу-бизнеса. Он и сейчас существует как ресторан и площадка для проведения вечеринок, позиционирующая себя как легендарное место.