«Какой вкусный хлеб, варенье, малинка!»: Пугачева показала, чем кормит Лизу и Гарри на завтрак

Алла Пугачева редко снимает семейные видео. Поэтому новые кадры из замка очень порадовали поклонников семейства, и предназначались Максиму Галкину. Примадонна поснимала дочку Лизу и сына Гарри за завтраком и показала, чем кормит ребятишек перед школой.

«А что мы едим, булочки? Какой вкусный хлеб, варенье, малинка! Что еще надо? Ничего!» - рассказала за кадром звездная мама.

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Лиза и Гарри позировали маме и поддержали разговор с ней. И за время съемок рассказали, что принимают витамины, а также проговорились, что называют родительницу мамусей, а отца – пасей.