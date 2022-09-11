«Какой-то ужас!»: Гузеева сообщила о трудностях на шоу «Голос»

Лариса Гузеева вместо шоу «Давай поженимся!» теперь ведет проект Первого канала «Голос 60+». Она не скрывает, что новое амплуа дается ей непросто.

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Однако многие верят, что звезда отлично вживется в роль рулевой музыкального проекта. Например, художник Никас Сафронов убежден, что передачу ждет большое будущее во многом благодаря Ларисе Гузеевой.

В личном блоге знаменитость призналась, что на шоу столкнулась с трудностями – на сцене ей приходится работать на каблуках, из-за чего ее ноги сильно устают. Чтобы убрать напряжение, Гузеева наняла массажиста, который профессионально разминает ей ступни.

«Миша реанимирует после вчерашней съемки. Просто какой-то ужас. Почему нельзя в кроссовках все время работать?» – сказала ведущая.