Какой торс! Ирина Агибалова из «Дома-2» подловила полуобнаженного красавца-мужа у бассейна

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова уже много лет счастлива в браке со своим мужем Юрием.

Ирина Александровна довольно часто показывает в микроблоге Юрия Васильевича. Она открыто восхищается мужем. Ирина Агибалова признается, что ее привлекают в супруге человеческие качества и то, как он выглядит в своем немолодом уже возрасте.

Периодически Ирина Агибалова демонстрирует фото и видео мужа, на которых он предстает в полуобнаженном виде. Судя по всему, Ирина Александровна в восторге от того, как выглядит супруг, и хочет, чтобы это видели и ее подписчики.