Какой торс! Ирина Агибалова из «Дома-2» подловила полуобнаженного красавца-мужа у бассейна

Экс-участница реалити-шоу Ирина Агибалова похвасталась идеальным телом своего уже немолодого супруга.
Ирина Агибалова с мужем

Ирина Агибалова с мужем. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова уже много лет счастлива в браке со своим мужем Юрием.

Ирина Александровна довольно часто показывает в микроблоге Юрия Васильевича. Она открыто восхищается мужем. Ирина Агибалова признается, что ее привлекают в супруге человеческие качества и то, как он выглядит в своем немолодом уже возрасте.

Периодически Ирина Агибалова демонстрирует фото и видео мужа, на которых он предстает в полуобнаженном виде. Судя по всему, Ирина Александровна в восторге от того, как выглядит супруг, и хочет, чтобы это видели и ее подписчики.

На этот раз Ирина Агибалова запечатлела мужа у бассейна. Юрий Васильевич, как и положено в таких случаях, щеголяет в одних купальных шортах. Его торс обнажен, и видно, что мужчина прекрасно сложен и следит за своим телом.

Муж Ирины Агибаловой. Фото: соцсети

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«А он совсем не молодой,

Но мой любимый и родной.

Пусть и не чуточку седой.

Зато веселый, озорной», — написала под кадрами Ирина Агибалова.

Напомним, Ирина Агибалова и ее муж сейчас находятся на Кипре. Здесь у супругов есть собственный особняк с бассейном во дворе.

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