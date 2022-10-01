Какой странный подарок Моисеев преподнес Лолите

Лолита Милявская и Борис Моисеев дружили больше 30 лет. В гости к подруге король эпатажа никогда не приезжал без подарка. Он знал, что певица собирает антикварные вещи и однажды преподнес ей необычный презент.

«Из Израиля он мне привез раковину, в которой лежит русалка и смотрит в зеркальце. Я ее храню», - заявила Лолита.

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А Милявская однажды подарила Моисееву куклу-клоуна. Певец даже немного обиделся на подругу, но виду не показал.