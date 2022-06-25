«А какой пресс красивый»: Бузова в кроп-топе и джинсовых шортах подчеркнула постройневшую фигуру в саванне

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2», но потом покинула проекта. Теперь артистка ведет новые шоу.

Она также продолжает давать концерты. В свои 36 лет блондинка мечтает о семье. Примечательно, что звезда много работает над собой и потратила много сил, чтобы вернуться в форму.