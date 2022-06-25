«А какой пресс красивый»: Бузова в кроп-топе и джинсовых шортах подчеркнула постройневшую фигуру в саванне

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2», но потом покинула проекта. Теперь артистка ведет новые шоу.
Она также продолжает давать концерты. В свои 36 лет блондинка мечтает о семье. Примечательно, что звезда много работает над собой и потратила много сил, чтобы вернуться в форму.
Недавно Бузова приехала на съемки в Африку. Она несколько дней путешествовала, а потом гуляла по саванне. Телеведущая взяла с собой множество нарядов. Примечательно, что она то и дело демонстрирует свои формы в мини-бикини. Артистка хвастается тем, как постройнела.
Ольга на этот раз облачилась в кроп-топ цвета апельсина и джинсовые мини-шорты. Она покрасовалась на камеру, показав стройные ноги плоский живот.
«Все пароли явки сданы каналом ТНТ. Теперь можно официально говорить, что основная цель моей поездки - это съемки 3 сезона самого популярного шоу - «Звезды в Африке».
Мы уже приступили к съемочному процессу, и должна сказать, что этот сезон особенный.То, что уже происходит на моих глазах, и плюс моя интуиция мне подсказывает, что нас всех ждет не только увлекательное путешествие в Африку, но и возможность совершенно по новому узнать любимых звезд. Are u ready?» – отметила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие осыпали ее комплиментами. «Девочка такая красивая», «Ну постройнела», «А какой красивый пресс», «Выглядишь шикарно», «Шортики крутые», «Ой, какая стала! Прям стройная», «Наряд круто сидит», — прокомментировали пост подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды