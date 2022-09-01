«Какой прекрасный и интимный кадр»: Собчак залюбовалась совместным снимком с Горбачевым

Телеведущая и блогер Ксения Собчак после смерти Михаила Горбачева продолжает вспоминать свои встречи с политиком. Несколько лет назад, еще до своей госпитализации, единственный президент СССР побывал на кинопремьере фильма Собчак о ее отце. У Ксении Анатольевны осталась фотография с того показа и ей она очень нравится.

«Какой прекрасный и интимный кадр. Если не ошибаюсь, это Михаил Сергеевич пришел на премьеру моего фильма «Дело Собчака», - подписала Собчак фото.

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Напомним, Горбачев скончался в одной из московских клиник после продолжительной тяжелой болезни. Последнее время он был прикован к постели и не вставал.