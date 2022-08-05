«Какой мужчина!»: Брутян восхитилась Прилучным

Павел Прилучный и Зепюр Брутян улетели в очередной отпуск. На этот раз пара отправилась на Мальдивские острова.

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Прибыв на курорт, пара сразу решила устроить себе экстремальное развлечение и поплавать с акулами.

«Не могу подобрать слов! Какой мужчина! Собирается плавать с акулами. Я уже имела опыт плавания с китами, теперь это память на всю жизнь! Сейчас акулы», — написала Брутян в соцсети.

Зепюр призналась, что очень переживала, согласившись на плавание с китами. Однако Павел уговорил и поддержал ее.

«Никогда в жизни таких эмоций не испытывала! Страх, адреналин, интерес меня переполняли. Одна бы я точно не решилась», — поделилась актриса.