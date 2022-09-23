«Какой лапусик»: снимок подросшего сына Николаевой от Вдовина, укутанного в мандариновый плед, произвел фурор в Сети

Телеведущая Елена Николаева довольно часто показывает подрастающего сына Александра поклонникам. На этот раз молодая мама запечатлела мальчика во время прогулки по Москве.

Александр важно восседает в коляске. А чтобы малышу было теплее, Елена Николаева укутала его в плед мандаринового цвета. Получилось очень ярко!