«Какой лапусик»: снимок подросшего сына Николаевой от Вдовина, укутанного в мандариновый плед, произвел фурор в Сети

Телеведущая Елена Николаева довольно часто показывает подрастающего сына Александра поклонникам. На этот раз молодая мама запечатлела мальчика во время прогулки по Москве.
Александр важно восседает в коляске. А чтобы малышу было теплее, Елена Николаева укутала его в плед мандаринового цвета. Получилось очень ярко!
«Поставлю Александера. Его личико вместо тысячи слов», — подписала кадр Елена Николаева.
Сын Елены Николаевой и Игоря Вдовина. Фото: соцсети
Поклонники с восторгом отреагировали на красивый кадр.
«Леночка! Какой же он классный мальчишка! Абсолютно осознанный взгляд!», «Какой лапусик», «Такой хорошенький малыш», «Здоровья! Малыш прелестный», — высказались в Сети.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, сын телеведущей Елены Николаевой и бизнесмена Игоря Вдовина появился на свет 25 декабря 2021 года. На днях Александру исполнится девять месяцев.