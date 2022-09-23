«Какой лапусик»: снимок подросшего сына Николаевой от Вдовина, укутанного в мандариновый плед, произвел фурор в Сети

Ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева показала крупным планом лицо Александра.
Елена Николаева

Елена Николаева. Фото: соцсети

Телеведущая Елена Николаева довольно часто показывает подрастающего сына Александра поклонникам. На этот раз молодая мама запечатлела мальчика во время прогулки по Москве.

Александр важно восседает в коляске. А чтобы малышу было теплее, Елена Николаева укутала его в плед мандаринового цвета. Получилось очень ярко!

«Поставлю Александера. Его личико вместо тысячи слов», — подписала кадр Елена Николаева.

Сын Елены Николаевой и Игоря Вдовина. Фото: соцсети

Поклонники с восторгом отреагировали на красивый кадр.

«Леночка! Какой же он классный мальчишка! Абсолютно осознанный взгляд!», «Какой лапусик», «Такой хорошенький малыш», «Здоровья! Малыш прелестный», — высказались в Сети.

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Напомним, сын телеведущей Елены Николаевой и бизнесмена Игоря Вдовина появился на свет 25 декабря 2021 года. На днях Александру исполнится девять месяцев.

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