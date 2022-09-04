Какой конфуз: утомленная Тодоренко в мини-юбке и жакете лимонного цвета уснула прямо на съемках

Регина Тодоренко является одной из самых известных телеведущих в России. Она стала снимать свои проекты после участия в шоу «Орел и решка». Также Регина играла в театре, а после свадьбы с Владом Топаловым, именно он стал ее спутником в путешествиях. У супругов растет сын Михаил. В этом году она стала мамой во второй раз.