Какой конфуз: утомленная Тодоренко в мини-юбке и жакете лимонного цвета уснула прямо на съемках

Регина Тодоренко является одной из самых известных телеведущих в России. Она стала снимать свои проекты после участия в шоу «Орел и решка». Также Регина играла в театре, а после свадьбы с Владом Топаловым, именно он стал ее спутником в путешествиях. У супругов растет сын Михаил. В этом году она стала мамой во второй раз.
В Майами Тодоренко родила сына, которого назвала Мир. Рядом с ней были муж и маленький наследник Миша. Первый месяц она посвятила материнству, а вот потом вернулась к работе. Теперь телеведущая находится в Москве. Она каждую неделю ездит на съемки, куда берет с собой и кроху-сына. А на днях Регина появилась на Московском международном кинофестивале в черном платье-бюстье.
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Обычно в сложных ситуациях Регину выручает Топалов. Он берет детей на себя, позволяя жене отдохнуть. Но теперь певец находится на гастролях. 3 сентября во время съемок артистка ждала, когда стилист завершит все приготовления. И в итоге Тодоренко в лимонном костюме с мини-юбкой и фиолетовой рубашке уснула в кресле прямо в студии. Ассистентка пошла, чтобы разбудить звезду.
Поклонники отметили, что не осуждают телеведущую. В последнее время она кормит младшего сына, привыкает к новому графику, поэтому сильно утомляется.