«Какой ей прок от Максима»: Пугачевой посоветовали развестись с Галкиным

Своим мнением о звездной паре поделилась Лена Миро.
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Лера Миро высказалась о возвращении Аллы Пугачевой в Россию на своем сайте lena-miro.ru. Блогерша похвалила Примадонну за то, что она прилетела на родину. 

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Также акула пера порассуждала о личной жизни звезды. Лена предположила, что Алла Борисовна и ее супруг Максим Галкин не смогут жить в разных странах и разведутся.

По мнению Миро, разрыв с юмористом не станет трагедией для певицы, у который было пять браков.

«Какой ей прок от Максима? Если Пугачева и в самом деле сделала выбор, где ей жить и зарабатывать на эту жизнь, то развод неминуем. Иначе, зритель не поймет», — высказалась Лена.

Напомним, Пугачева вернулась в Москву без Галкина. Юморист пока остался за границей.

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