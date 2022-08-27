«Какой ей прок от Максима»: Пугачевой посоветовали развестись с Галкиным

Лера Миро высказалась о возвращении Аллы Пугачевой в Россию на своем сайте lena-miro.ru. Блогерша похвалила Примадонну за то, что она прилетела на родину.

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Также акула пера порассуждала о личной жизни звезды. Лена предположила, что Алла Борисовна и ее супруг Максим Галкин не смогут жить в разных странах и разведутся.