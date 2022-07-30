«Какой была красавицей, и как бездарно это закончилось»: Миро пожалела Волочкову

На днях вокруг Анастасии Волочковой разгорелся очередной скандал. Экс-прима Большого театра пришла на съемки YouTube-шоу подшофе. Вместо оправданий балерина заявила, что «когда захотела, тогда и выпила».

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Всем хейтерам звезда посоветовала сначала достичь ее высот, а уж затем критиковать.

Лена Миро не стала умалять заслуги Волочковой, которая в свое время действительно танцевала на сценах лучших театров, вызывая восхищение у публики. Акула пера даже пожалела артистку в своем блоге lena-miro.ru.