«Какой была красавицей, и как бездарно это закончилось»: Миро пожалела Волочкову

Блогерша высказалась о балерине на фоне очередного скандала.
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

На днях вокруг Анастасии Волочковой разгорелся очередной скандал. Экс-прима Большого театра пришла на съемки YouTube-шоу подшофе. Вместо оправданий балерина заявила, что «когда захотела, тогда и выпила».

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Всем хейтерам звезда посоветовала сначала достичь ее высот, а уж затем критиковать.

Лена Миро не стала умалять заслуги Волочковой, которая в свое время действительно танцевала на сценах лучших театров, вызывая восхищение у публики. Акула пера даже пожалела артистку в своем блоге lena-miro.ru.

«Да сядьте, хотя бы, на шпагат в бане, а уж потом критикуйте. На века останется Настя в памяти. Как танцевала, какой была красавицей. И как бездарно это закончилось. Какая жалость», — написала Миро.

 

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