Какой бутузик: облаченная во все черное Марго Овсянникова из «Дома-2» покрасовалась на руках с подросшим сыном

Бывшая участница «Дома-2», а ныне певица Марго Овсянникова одна растит сына. С папой мальчика она рассталась после появления наследника на свет.

Произошло это важное событие — рождение первенца — в марте этого года. Сыну Марго Овсянниковой исполнилось пять месяцев.

В честь этого события в телеграм-канале Марго Овсянникова опубликовала новое фото с малышом. В кадре она, облаченная в черную блузу из сетчатой ткани, держит на руках малыша, тоже облаченного во все черное.

Лица наследника Марго по-прежнему не показывает, обещая это сделать в ближайшее время.