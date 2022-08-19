Какой бутузик: облаченная во все черное Марго Овсянникова из «Дома-2» покрасовалась на руках с подросшим сыном

Экс-участница реалити-шоу Марго Овсянникова пообещала в скором времени познакомить малыша с поклонниками.
Марго Овсянникова

Марго Овсянникова. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2», а ныне певица Марго Овсянникова одна растит сына. С папой мальчика она рассталась после появления наследника на свет. 

Произошло это важное событие — рождение первенца — в марте этого года. Сыну Марго Овсянниковой исполнилось пять месяцев.

В честь этого события в телеграм-канале Марго Овсянникова опубликовала новое фото с малышом. В кадре она, облаченная в черную блузу из сетчатой ткани, держит на руках малыша, тоже облаченного во все черное.

Лица наследника Марго по-прежнему не показывает, обещая это сделать в ближайшее время.

«Нам сегодня 5 месяцев. Когда-нибудь я обязательно покажу все эти милые фото и видео», — обнадежила Марго Овсянникова поклонников.

Марго Овсянникова с сыном. Фото: соцсети

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«Какой бутузик!», «Сыночек-блиночек. Поздравляю с пятью месяцами! Пусть будет здоров и счастлив!», «Поздравляю! Здоровья малышу и маме — тоже», — отреагировали на фото Марго Овсянниковой с малышом ее поклонники.

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