«Какой-то бред космический…»: Кеосаян отреагировал на гибель Пускепалиса

Известный режиссер Тигран Кеосаян отреагировал на трагическую смерть актера Сергея Пускепалиса.

«Большой артист, большой патриот. Большой человек. Молодой, красивый человек. Вопиющая несправедливость, какой-то бред космический… — написал Кеосаян в Telegram. — Слов нет. Как и тебя, Сережа. Пусть земля будет тебе пухом, брат».

Напомним, что Пускепалис играл в драме «Бессмертные» (2021), снятой Тиграном Кеосаяном, и еще в десятках отечественных фильмов и сериалов.

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Актер погиб 20 сентября в возрасте 56 лет, попав в аварию в Ярославской области. Микроавтобус, в котором находился Сергей, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Вместе с артистом погиб и водитель микроавтобуса.