Какой-то абсурд! Лобода назвала невероятную причину отмены своего концерта в Германии

Светлана Лобода объявила о грандиозном туре по странам. В ее обширный список вошли и государства ЕС, и республики постсоветского пространства вроде Казахстана и Таджикистана.

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Особенно обширной география городов оказалась в Германии, но именно здесь Светлана Лобода в настоящий момент отменяет концерты.

Причина, которую она озвучила в своем телеграме, выглядит совершенно абсурдной. Судите сами.

«К своему ужасу, я обнаружила, что билеты распечатаны на бланках, где неправильно именуется мое шоу и указан медиапартнером Первый канал, что не соответствует действительности! Мы с командой приняли решение перенести тур по Германии, пока все до единого билеты не будут заменены», — заявила Светлана Лобода.