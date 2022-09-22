Каков конфуз! Бузова опозорилась перед всеми, сверкнув мокрой зоной бикини на брюках

С певицей и телеведущей Ольгой Бузовой регулярно приключаются казусы. Вот и сейчас, похоже, конфуза избежать ей не удалось. Причем она сама поспособствовала тому, чтобы люди об этом узнали — выложила кадры в Сеть.

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На съемочной площадке Ольга Бузова появилась в брючном струящемся костюме цвета морской волны. Увидев своего давнего друга Тимура Батрутдинова, она бросилась к нему в объятия. Все это запечатлели на камеру спутники певицы, и когда она повернулась спиной к объективу, все увидели, что так называемая зона бикини у нее мокрая. Что такого именно произошло у Бузовой, отчего она оказалась в не очень потребном виде, она не прояснила.