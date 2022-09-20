«Какого красавца от Петренко родила»: 16-летний сын Климовой с густой шевелюрой волос ошеломил народ статной наружностью

Екатерина Климова вывела в свет всех своих четверых детей. Вместе со звездной мамой на красной дорожке кинотеатра «Октябрь» позировали ее отпрыски: старшая дочка Елизавета, сыновья Матвей и Корней, а также малютка-дочка Белла.
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Все внимание на себя перетянул 16-летний Матвей, который унаследовал от Климовой миловидную внешность, а от отца Игоря Петренко — мужественность, статную наружность, рост великана, густую шевелюру волос. При этом парнишка еще по-юношески строен, узок в талии и широк в плечах.
«Какого красавца от Петренко родила», «Парнишка такой взрослый», «Славный мальчишка», «Ой, мамашки, держитесь! Дочек ваших уведет», «Сколько сердечек разобьет, красавец!», «Какая порода! Стать», «Весь в отца», «Стройный, по-мальчишески задорный», «Скоро в плечах-то, поди, окрепнет», «Подрастет, любая-то голову потеряет», — написали фолловеры.