«Какого красавца от Кончаловского родила!»: Высоцкая показалась с плечистым и рослым сыном Петей

Юлия Высоцкая сделал исключение, показав в личном микроблоге редкое фото своего 19-летнего сына Пети. Фанаты тут же подметили, что юноша пошел в отцовскую породу. Для 85-летнего Андрея Кончаловского сын от нынешней пятой жены стал младшим ребенком. У именитого режиссера есть и старшие дети, они уже давно взрослые и самостоятельные.

Ведущая кулинарных шоу крайне редко показывает отпрыска. Петр Кончаловский уже догнал и обогнал звездную маму по росту. Он плечист, мужественен, хорошо сложен, высок и невероятно обаятелен. Также юноша может похвастаться густой гривой длинных волос с челкой. Позируя рядом с мамой, паренек корчил смешные гримасы, похоже, что и чувством юмора он не обделен.

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