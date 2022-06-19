«Какое тебе золото, если ты опой лед поцеловала?»: интервью Трусовой Миро подняла на смех

Александра Трусова до сих пор болезненно переживает итоги Олимпиады в Пекине, где она со своим четверным тулупом все равно получила серебро, поскольку упала на лед во время выступления.

Ирина Роднина считает, что тут не могло быть других вариантов, есть простая статистика с ошибками, по ее результатам спортсменку и оценили.

Блогер Лена Миро и вовсе подняла нас смех фигуристку за ее интервью sport24.ru, где Трусова заявила, что золото должно было достаться именно ей. И посоветовала Александре больше тренироваться и меньше ныть.

«Да, ты сделала пять четверных, но ты же и упала. Какое тебе золото, если ты опой лед поцеловала?

Ты упала, а Щербакова нет, поэтому у нее золото, а у тебя серебро. Точка», - написала Миро в своем ЖЖ.

Источник: https://lena-miro.ru/2681950.html?utm_campaign=cbs, https://sport24.ru/news/figureskating/2022-06-16-aleksandra-trusova-intervyu-ob-olimpiade-trusova-lichnaya-zhizn-mark-kondratyuk-trusova-slezy-v-pekine-trusova-detstvo-v-ryazani-budushcheye-smena-grazhdanstva

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