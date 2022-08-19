«Какое счастье»: Лиза Арзамасова и теща Ильи Авербуха щегольнули в нарядах свободного кроя

Актриса Лиза Арзамасова отправилась на шопинг вместе с мамой.
Лиза Арзамасова с мамой

Лиза Арзамасова с мамой. Фото: соцсети

У актрисы Лизы Арзамасовой особые отношения с мамой. Лиза и ее родительница всегда были очень близки.

Сейчас молодая бабушка с удовольствием помогает дочери воспитывать сына Левушку. Лиза Арзамасова давно вышла из декрета и ведет активную жизнь, а ее мама нянчится с годовалым внуком.

В благодарность Лиза Арзамасова делает маме подарки. На днях они отправились на совместный шопинг, где выбрали наряды.

В микроблоге Лиза Арзамасова показала себя и маму в похожих платьях свободного кроя. Лиза выбрала наряд с принтом в мелкий горошек, а ее мама предпочла белый монохром.

Под снимком Лиза Арзамасова призналась, что получила удовольствие от совместного шопинга с родительницей.

 

Лиза Арзамасова и ее мама в платьях. Фото: соцсети

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Миссия выполнена! Заманить маму в магазин мне все-таки удалось. И мы, как маленькие девчонки, примеряли все подряд образы и наслаждались шопингом вдвоем. Какое счастье — во взрослом возрасте дарить родителям эмоции, которые много лет назад они дарили нам. В какие-то моменты мне даже казалось, что я радуюсь больше, чем мама, наверное, правильно говорят, что отдавать приятнее, чем получать», — написала Лиза Арзамасова.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  