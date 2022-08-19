«Какое счастье»: Лиза Арзамасова и теща Ильи Авербуха щегольнули в нарядах свободного кроя

У актрисы Лизы Арзамасовой особые отношения с мамой. Лиза и ее родительница всегда были очень близки.

Сейчас молодая бабушка с удовольствием помогает дочери воспитывать сына Левушку. Лиза Арзамасова давно вышла из декрета и ведет активную жизнь, а ее мама нянчится с годовалым внуком.

В благодарность Лиза Арзамасова делает маме подарки. На днях они отправились на совместный шопинг, где выбрали наряды.