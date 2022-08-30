«Какое самомнение»: Шахназаров назвал Глюкозу порождением российского шоу-бизнеса

Как заметил Шахназаров, ему интересно, какой формации сама Глюкоза. «А ты какой формации? Человек советской формации в отличие от тебя слушает нормальную музыку, читает нормальные книги. И любит женщин. А ты кто? Порождение российского шоу-бизнеса. Просто надо взять и запретить. И делать новый шоу-бизнес. Этот фундамент надо разрушить», - заявил Шахназаров.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Глюкоза - российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая, обладательница премии MTV EMA 2003.