«Какое самомнение»: Шахназаров назвал Глюкозу порождением российского шоу-бизнеса

Журналист Михаил Шахназаров в эфире шоу «Полный абзац» негативно высказался о певице Глюкозе.
«Нет ни песен, ни голоса. Я участвовал в одном ток-шоу, где ведущей была Собчак. Среди гостей была Глюкоза. Это караул. Какое самомнение. Она мне говорит: «Да вы просто человек советской формации».
Как заметил Шахназаров, ему интересно, какой формации сама Глюкоза. «А ты какой формации? Человек советской формации в отличие от тебя слушает нормальную музыку, читает нормальные книги. И любит женщин. А ты кто? Порождение российского шоу-бизнеса. Просто надо взять и запретить. И делать новый шоу-бизнес. Этот фундамент надо разрушить», - заявил Шахназаров.
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Напомним, что Глюкоза - российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая, обладательница премии MTV EMA 2003.