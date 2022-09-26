«Какое красивое имя!»: как Рубцова отреагировала на известие о третьем отцовстве Кещяна

25 сентября актер Арарат Кещян стал в третий раз папой, его жена Екатерина подарила ему третью дочь, которую назвали Ани (с ударением на последнюю гласную).

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«Какое красивое имя!» - искренне восхитилась коллега по сериалу «Универ» Валентина Рубцова, когда корреспондент Teleprogramma.pro рассказал ей радостное известие.

Валентина тут же вспомнила свои первые дни материнства и порадовалась за родителей: «Так приятно слышать такие новости, ведь на свете нет большего счастья, чем рождение ребенка. Ни карьера, ни какие другие успехи не заменят радости от материнства и отцовства. Это самое высшее счастье во вселенной!»

Валентина Рубцова призналась, что считает многодетных родителей настоящими героями. «Становиться родителями нескольких детишек в наше время – это прекрасно, это здорово и это хороший пример для других», - заметила актриса.

«Конечно, я желаю в первую очередь крепкого-крепкого здоровья новорожденной доченьке и всей семье, а также счастливого будущего. Родителям – терпения, радости материнства и отцовства», - пожелала Валентина.

Напомним, Арарат и Екатерина уже воспитывают восьмилетнюю Еву и Диану, которой через два месяца исполнится пять.